الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على البترول

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رفعت وكالة الطاقة الدولية، تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي (2022) والمقبل (2023)، وسط توقعات بقفزة قوية في التحول لاستخدام النفط في توليد الكهرباء.

وتوقعت وكالة الطاقة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط والصادر أمس 11 أغسطس، نمو الطلب على النفط عالميًا بنحو 2.1 مليون برميل يوميًا في 2022 بزيادة 380 ألف برميل يوميًا عن التقديرات السابقة.

كما رفعت وكالة الطاقة تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بنحو 500 ألف برميل يوميًا مقارنة مع تقييمات الشهر الماضي.

وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط نحو 99.7 مليون برميل يوميًا في العام الحالي، و101.8 مليون برميل يوميًا

وأرجعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها إلى زيادة استخدام النفط أخيراً في توليد الكهرباء بدلًا من الغاز في ظل أزمة الإمدادات والأسعار المشتعلة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 2.06 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة مليوني برميل يوميًا.

ومن المقرر أن تصدر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقريرها الشهري ، على أن يتضمن إعادة تقييم آفاق الطلب على النفط والمعروض من الخام خلال العامين الحالي والمقبل.

ويشير تقرير وكالة الطاقة الدولية، إلى أن إمدادات النفط عالميًا سجلت أعلى مستوياتها منذ جائحة فيروس كورونا في يوليو الماضي، إذ بلغت 100.5 مليون برميل يوميًا، والتي جاءت مع توقف أعمال الصيانة في بحر الشمال وكندا وقازاخستان.

وقالت وكالة الطاقة، إنها قامت بتعديل توقعات إمدادات النفط العالمية، مع حدوث انخفاضات محدودة في الإمدادات الروسية أكثر مما كان متوقعًا في السابق.

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة، تراجعت صادرات النفط الروسي بمقدار 115 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو الماضي لتسجل 7.4 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بحجم صادرات بلغ 8 ملايين برميل يوميًا في بداية العام الحالي.

واعتبرت الوكالة، أن إعادة توجيه تلك الصادرات إلى الهند والصين وتركيا وغيرها من الدول، خففت من الخسائر المتوقعة للنفط الروسي.

وهبطت عائدات صادرات النفط الروسي من 21 مليار دولار في يوني الماضي إلى 19 مليار دولار في يوليو 2022، وهو ما أرجعته الوكالة إلى انخفاض الكميات المصدرة وتراجع سعر برميل النفط .

ومع مطلع شهر يوليو ، كان إنتاج روسيا من النفط أقل من مستويات ما قبل غزوها للأراضي الأوكرانية بمقدار 310 آلاف برميل يوميًا فقط، كما انخفض إجمالي صادرات روسيا من النفط بمقدار 580 ألف برميل يوميًا فقط.

