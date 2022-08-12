أوروبا تبدأ حظر استيراد الفحم الروسي

مال وأعمال

بدأت أوروبا من اليوم تطبيق حظر استيراد الفحم الروسي، وذلك في اطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعطى مهلة 120 يوما، لتنفيذ ذلك القرار، والتى كان نهايتها أول أمس.

وتقول المفوضية الأوروبية إن ذلك سيكبد روسيا خسائر تصل إلى 4 إلى 8 مليارات يورو سنويا.

وترتب على ذلك ارتفاع في اسعار الفحم، كما ارتفعت اسعار الفحم الأمريكية لأعلى مستوى لها من 13 عاما،كما ارتفعت في اوروبا على مدار عاما كامل بما يقدر بـ 300% لتصل إلى 440 دولارا للطن الشهر الماضي.

وتمتلك روسيا احتياطي عالمي من الفحم الحراري يقدر بـ15%، ويبلغ حجم انتاجها للفحم سنويا 134 مليون طن سنويا، وتصدر ما يقارب 45% إلى الاتحاد الاوروبي، واكثر الدول التي تعتمد اكثر من غيرها في اوروبا على الفحم الروسي هما المانيا وبولندا، خصوصا بلوغ واردات المانيا من الفحم 26 مليون طن، وتمثل واردات المانيا وحدها من الفحم الروسي ما يقدر بنحو 50% من احتياجاتها.

وتلك العقوبات لن تطول روسيا وحدها بل حتى أوروبا، لاعتمادها بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية، حيث واردات الاتحاد الاوروبى من روسيا تمثل 45% من اجمالي وارداتها، بينما يمثل تصدير روسيا للفحم من اجمالي صادراتها للطاقة حوالي نحو 1.5 إلى 3%.

وتعول أوروبا على مصادر بديلة لاستيراد الفحم الروسي، مثل دول جنوب افريقيا والولايات المتحدة الاميركية وكولومبيا واندونيسيا وغيرها، بينما اتجهت روسيا إلى توسيع صادراتها من الفحم للصين بما يقدر بحوالي 24.8%، وتركيا 10،9، والهند 7،7% لتصل صادرات الطاقة من الفحم إلى اعلى مستوياتها في يونيو الماضي.

وذكرت صحيفة فاينينشيال تايمز أن الاتحاد الاوروبي بدأ في تقليص ما يستورده من الفحم بدرجات كبيرة قبل عدة أسابيع من تطبيق الحظر الكامل على الفحم الروسي، بينما قبل صدور الحظر بعدة أشهر قامت عدة مصانع أوروبية بتخزين كميات كبيرة، حتى لا يحدث نقص في العرض خصوصا مع قدوم الشتاء.

