البنزين ينخفض للمرة الأولى في أميركا منذ مارس

مال وأعمال

انخفض متوسط ??سعر ليتر البنزين الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات، وهو انخفاض بنسبة 21? عن ذروة يونيو، مع تراجع الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم.

وهذه هي المرة الأولى منذ مارس التي ينخفض فيها متوسط ??سعر البنزين عن 4 دولارات للغالون.

وبلغت أسعار البنزين ذروتها عند 5.02 دولارات في يونيو.

وسجل التضخم في الولايات المتحدة تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في يوليو، بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5% في يوليو على أساس سنوي وفق مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل، بعد ارتفاع بنسبة 9,1% في يونيو لم يشهد له مثيل منذ 40 عاما، لكن أيضا من نسبة 8,7% التي توقعها المحللون.