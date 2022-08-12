البخيّت: «وربة» أعلن 15 فائزاً في سحبي «السنبلة» و«الحصالة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة - البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في دولة الكويت - أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 د. ك وهم: عبد الله سالم وسمي العازمي، ومحمد فهد عبد الله العجمي، وجاسم عبد الله عثمان الخالدي، ودلال صالح إبراهيم الشعبان، وبندر محسن شريدة المطيري، وأحمد علي أحمد ملك، وفهد زهير عبد المحسن الزامل، وطارق عبد الستار عبد النبي بهبهاني، ومشاري عبد الهادي محمد الشمري، وفلاح منصور فهيد العجمي.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: تركي فهد حمود المطيري، صادق عبد المحسن إبراهيم السلمان، دانة فايز فالح العازمي، مها محمد علي الهاجري، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي.

والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبر ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث تصميم الواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.

أما بالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط قال عبد العزيز سعود البخيّت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

والجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية «Customer «Onboarding وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمسة دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان

