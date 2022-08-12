«يوباك»: 432 ألف دينار صافي أرباح الربع الثاني

مال وأعمال

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022، حيث بلغت إيرادات الشركة 2.44 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، بزيادة قدرها 36.8% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق 2021.

كما بلغت صافي الأرباح الخاصة بمساهمي يوباك مبلغاً وقدره 432 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم مقدارها 1.14 فلس كويتي للسهم الواحد، وبتراجع قدره 49.2% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق 2021. ويعزي تراجع أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022 إلى تسلم مبالغ مترصدة لدى الإدارة العامة للطيران المدني خلال ذات الفترة من العام السابق 2021 بقيمة قدرها نحو 2 مليون دينار كويتي تنفيذاً للتسوية المبرمة آنذاك بشأن الرسوم المستحقة ليوباك عن بعض الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي.

وتعليقاً على هذه النتائج أفادت الرئيس التنفيذي لشركة يوباك نادية عقيل،: «لقد شهدنا تقدماً ملحوظاً في نتائج الربع الثاني، وهذا يتماشى مع توقعاتنا السابقة لهذه الفترة. وقد شهدت عمليات مطار الكويت الدولي تحسناً ملموساً على مختلف المستويات، وذلك مدفوعاً بالإقبال المتزايد على رحلات السفر خلال موسم الصيف الحالي. نحن سعداء بعودة الرحلات الجوية تدريجياً إلى سابق عهدها قبل جائحة فيروس كورونا، ونتطلع بأن يكون هذا العام إيجابياً على كل الأصعدة».

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