«أولى وقود»: خدمة التزود بالوقود في محطة العيون قريباً

مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن قرب افتتاح خدمة التزود بالوقود في محطة العيون، الواقعة في محافظة الجهراء. تأتي هذه الخطوة وفقا لخطة «أولى» الاستراتيجية التطويرية الرامية إلى تحويل جميع محطاتها إلى محطات ذات خدمات متطورة وفق أحدث المعايير العالمية للجودة لتقديم خدمة متكاملة للعملاء.

وتعتبر محطة العيون المحطة الواحدة والثلاثون التي تم إعادة بنائها من ضمن 40 محطة تم استلامها من شركة البترول الوطنية.

وصرح المهندس الرئيس التنفيذي للشركة عادل العوضي، قائلا: «سوف يتمكن العملاء قريبا من خدمات محطة العيون مثل خدمات التزود بالوقود وغسيل السيارات ومركز خدمة السيارات والسوق المركزي. بالإضافة إلى زيادة مستوى الأمن والسلامة وتزويد المحطة بالمعدات الصديقة للبيئة».

وأضاف العوضي «كما وعدت الأولى عملاءها في تطوير المحطات وتحويلها إلى محطات متعددة الخدمات، فانه سيجري العمل على استكمال خطة التطويروفق الجدول الزمني الموضوع، حيث سيشمل التطوير في الوقت الحالي محطة صباح السالم قطعة 12، مقابل منطقة العدان. سيتم إغلاقها بالكامل لإعادة بنائها.

حيث يمكنهم التوجــه إلى المحطات القريبة منها مثل محطة بيان، مبارك العبدالله، العدان والمسيلة.

وتتقدم «الأولى» بالشكر الجزيل والاحترام لعملائها الكرام وتعدهم بالحفاظ على جودة خدماتها وتلبية جميع احتياجاتهم على أكمل وجه.

