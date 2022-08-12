«المتحد» هنَّأ عملاءه الرابحين في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد الموافق بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم : طلال مشعل حمود، وياسين مهلهل صخي، وعبدالعزيز جاسم الصراف، وعيسى محمد شبلاق، وعبدالله سالم العلي، ويوسف قمبر الصقعبي، أحمد عماد الشمري، وحميد فازع الرشيدي، وعلي أحمد سعادت، وعبد الله فارس الجوير

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه االباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والإستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.

وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الإحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

