«فيتش» و«موديز» تؤكدان تصنيفه مع نظرة مستقرة

مال وأعمال

أكدت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز تصنيفات البنك الأهلي المتحد الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيانين للبورصة أمس. وثبتت «موديز» تقييم «المتحد الكويتي» للودائع بالعملات الأجنبية والمحلية طويلة وقصيرة الأجل «Prime-1/A2»، مع تأكيد تقييمات الائتمان الأساسية، والمعدلة للبنك؛ وذلك بعد موافقة مساهمي بيت التمويل الكويتي «بيتك» على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد أكبر بنك في البحرين؛ ليكون «بيتك» المالك القانوني لجميع أسهم البحريني».

يذكر أن البنك الأهلي المتحد البحريني يمتلك 67.33% في البنك الأهلي المتحد الكويتي؛ لذا فإن تأكيد التصنيفات يعكس وجهة نظر وكالة موديز بأنه فور الانتهاء من الصفقة سيواصل «المتحد الكويتي» تحقيق ربحية قوية ومعدلات جيدة لكفاية رأس المال، واحتياطيات سيولة جيدة، يحد منها وجود تركزات مرتفعة في الائتمان والتمويل.

والأمر لم يكن مختلفاً بشأن تصنيف وكالة فيتش للبنك الأهلي المتحد, فقد عزت الوكالة تأكيد تصنيف المصدر طويل الأجل عند «A»، إلى تقديم عرض الاستحواذ أيضاً.

وتعتقد «فيتش» أن الاستحواذ سيكون له تأثير فوري محدود في القدرة الذاتية للبنك، وقد يتم خفضها في الكويت، إذ ضعف الملف التجاري للبنك بشكل كبير في حالة تقليص كبير بحجم الأعمال كجزء من عملية الاستحواذ.

