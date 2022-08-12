«قرى المشجعين في قطر».. مكان مثالي لزائري كأس العالم

النهار Weekend

مع قرب استضافة قطر لفعاليات كأس العالم خلال الفترة القليلة القادمة، يستهدف الملايين الفنادق ذات الأسعار المخفضة والخدمة المتميزة، تعد الدوحة لتأمين السكن للملايين من مشجعي كرة القدم. وتعد قرى المشجعين مثالية للمشجعين الذين يريدون أن يكونوا في قلب أجواء البطولة والتنقل بسهولة إلى الدوحة والاستادات.



وتقع قرى المشجعين في ضواحي مدينة الدوحة، ولكن من الممكن الوصول إليها عن طريق وسائل النقل العام أو رحلات النقل المشتركة، ما يجعلك في متناول جميع المواقع الثقافية الشهيرة، فضلاً عن فعاليات واستادات كأس العالم.

تشمل المرافق الموجودة في قرى المشجعين عدداً من منافذ الطعام التي تقدم مجموعة واسعة من المأكولات.



ومن بين قرى المشجعين، قرية المشجعين في المنطقة الحرة، على بعد 6 كم إلى الغرب من المطار، بالقرب من وسائل النقل العام، وعلى مقربة من استادات كأس العالم كما تتيح قرية المشجعين الخور الفرصة أمام الزوّار للاستمتاع بتجربة فريدة من التخييم العربي الذي تشتهر به قطر.



تتميز أماكن الإقامة هنا بأنها مفروشة على أعلى طراز، ومليئة باللمسات المعاصرة وبأسلوب يذكرنا بالخيمة القطرية التقليدية. تحتوي الغرف على حمام خاص ومرافق ومستلزمات الاستحمام، إلى جانب تلفزيون ذكي، وثلاجة، وماكينات لإعداد القهوة والشاي، وعبوات مياه مجانية. ومنطقة المرح هي المساحة المثالية للالتقاء مع الآخرين سواء للاسترخاء والاستمتاع بنيران المخيم والشاشات الخارجية الكبيرة، أو لتذوق أشهى المأكولات المحلية في أكشاك الطعام أو في المطعم.



أما المشجعون الذين يحبون الحركة والنشاط، فسيجدون ملاعب تنس، وكرة سلة، وبادل في الموقع، وكذلك صالة رياضية وبركة سباحة. وبفضل موقعها على شاطئ الفركية، تتيح قرية المشجعين الخور الفرصة لتأمل الطبيعة الساحرة والرمال الذهبية الجميلة.

وتعد قرية المشجعين زعفران شمال مدينة لوسيل، مكاناً مثالياً للإقامة خلال كأس العالم، فضلاً عن قربها من أماكن الرياضة والترفيه، وطريق الخور الساحلي، واستاد لوسيل.

