الملاذ المسرحي الرابع.. ورش متخصصة في الكتابة والسينوغرافيا والتمثيل

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للسنة الرابعة على التوالي تواصل أكاديمية لوياك للفنون لابا، استقطاب محبّي المسرح من هواةٍ جادّين وفنّانين محترفين، للمشاركة في الملاذ المسرحي، بما يوفّره بدورته الرابعة من ورش عملٍ ومختبراتٍ تدريبيّة مكثفة ومتكاملة، في الكتابة المسرحية والسينوغرافيا والتمثيل، وذلك بمشاركة نخبةٍ من المسرحيّين والأكاديميّين الكويتيّين والخليجيّين والعرب، وشخصيّات فنيّة عالميّة من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.



الملاذ الذي ينطلق في 21 أغسطس 2022 ويستمر حتّى منتصف نوفمبر 2022، يقدّم كعادته ست منح تدريبٍ مكثفة في الفنون المسرحية على مدى 18 شهراً، وذلك لدعم المواهب الشابة المحلية، على أن تُعطى الأولويّة لذوي الدخل المحدود والموهوبات الكويتيات. وسيحظى المتدرّبون بالاهتمام والتدريب الكافي في مختلف عناصر الفن المسرحي على يد كبار الأكاديميّين والفنانين المسرحيّين، العرب والأجانب. كما تتيح المنح الستّ للمتدرّبين فرص المشاركة في أعمالٍ فنيّة أو فرص تدريبٍ احترافيّة، داخل الكويت وخارجها.



وتتنوّع الورش التدريبيّة، بدءاً من ورشة الكتابة المسرحية تحت إشراف الكاتب المسرحي والسيناريست السعودي عباس الحايك، الذي طالما تصدّر المراكز الأولى من الجوائز المحلية في التأليف المسرحي. تتمحور هذه الورشة حول النص المسرحي وأهميّته وعناصره وأنواعه، طرق ابتكار الشخصية بأبعادها الثلاثة، الحوار وأشكاله وكتابته، البناء الدرامي ومراحله وعناصره ومختلف أشكال الكتابة المسرحية. أمّا ورشة فنّ السينوغرافيا تحت إشراف الفنان اللبناني حسن صادق، فتشمل التدريب على تصميم المشاهد المسرحية، الديكور والإضاءة والأزياء، اكتساب مهارات قراءة النص المسرحي تقنيًّا، تحويل الصورة المشهدية المكتوبة إلى تصاميم مشهدية مجسّمة وملموسة، تُحاكي الواقع بصورة دقيقة واحترافيّة بالإضافة إلى تجسيد مسرحية عالميّة مُختارة.



هذا، وتُعقد ورشة في الإضاءة المسرحية تحت عنوان المركب السينوغرافي في فضاء العرض المسرحي (من النص إلى العرض) تأخذ الورشة طابعا عمليا مركزا تتخله تدريبات ميدانية على تصميم وتنفيذ الإضاءة المسرحية مروراًبالتقنيات التقليديية وصولاً إلى التقنيات الرقمية الحديثة.

من جهته، مصمّم الماكياج البحريني، ياسر سيف، الحائز على جوائز عديدة في التمثيل والماكياج، سيُشرف على ورشة فنّ الماكياج المسرحي. وتتضمّن الورشة توضيح الفرق بين الماكياج المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، واكتشاف ماكياج المؤثّرات الخاصّة وماكياج الفانتازيا، وغيرها من الأنماط.



وفي ورشة أساسيّات الأداء، تحت إشراف الممثّلة والكاتبة المسرحيّة الأميركية من أصولٍ مصريّة، دينمو إبراهيم، سيطّلع المشاركون على كيفيّة استكشاف القصة من خلال الحركة، وأساليب رواية النصوص عبر حركات الجسد التعبيريّة. كما سيبحثون في لغة الصمت وأساسيّات الشخصيّة والمكان والحدث.

ومن جهته، ينضم الممثل العراقي رائد محسن إلى قائمة المدربين ليقدم ورشة تطوير الحس الداخلي للممثل، وهو في رصيده أكثر من أربعين عرضاً مسرحياً داخل العراق وخارجه وأكثر من ستين مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعياً.



وصرّحت فارعة السقاف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأكاديمية لابا: حرصنا هذا العام على استقطاب المزيد من الكفاءات المسرحية المتخصصة العالمية والعربية في كل مجال. وأضافت: سنواصل جهودنا في دعم الحركة الفنية والمسرحية بالذات انطلاقاً من إيماننا بأهمية الفن في البناء الحضاري للأمم. ونحن نصب جهودنا على المواهب بالتدريب والمتابعة، قدمنا للكثير منهم فرصًا هامة لتطوير موهبتهم خارج الكويت، ونتبنى الموهبة في بدايتها ونقدمها للعمل جاهزة، وقد أطلقنا للدراما والموسيقى والمسرح في الكويت جواهر فنية.



أما الدكتور خليفة الهاجري، عضو المجلس التنفيذي لأكاديمية لابا ورئيس قسم الدراما فيها، فأفاد أن الملاذ المسرحي يعد من أطول البرامج في مدة الساعات التدريبية على مستوى الوطن العربي في تخصصات المسرح، حيث شمل البرنامج في نسخته الثالثة السابقة على 9 ورش متخصصة في المسرح بمعدل 20 - 30 ساعة للورشة الواحدة. وسيكون الموسم الحالي حافلاً بورش حديثة تسبر مسارات جديدة في الفنون المسرحية، ومدربين جدد من دول مختلفة، بخبرات عربية وأجنبية.

وأشار الهاجري الى أن الملاذ المسرحي هو الأكثر تنوعاً في تفاصيله في تخصصات الفنون المسرحية من ورش في الكتابة والسينوغرافيا والتمثيل، ويعتبر الأكثر استقطاباً لمدربين من أنحاء العالم وفي مكان واحد من الأكاديميين الممارسين والمحترفين.



كما أكد الهاجري على أن برنامج الملاذ المسرحي يمنح المتدرب شهادات تدريب معتمدة، يشرف عليها مدربون من أبرز المتخصصين في مجال الفنون المسرحية في العالم. وأضاف: يوفر برنامج الملاذ المسرحي التدريبي أجواءً إبداعية مختلفة، تتأسس على منهج المُحْترَف المسرحي المنتج الذي يركز على الجانب التقني في التخصص وتحفيز المهارات الابداعية لدى المتدرب أو إعادة صياغتها في حالات معينة.

كما تمنى للمتدربين الجدد أن تكون مرحلة الملاذ المسرحي هي نقطة إعادة تكوين لذواتهم والتعرف على مهاراتهم المسرحية، وأن تكون تجربة جديدة ومهمة تصحبها نقلة نوعية الى الأفضل في مشوارهم الإبداعي.

