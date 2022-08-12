افتتاح معرض كنوز من التراث في «كتارا»

إضاءات

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا معرض كنوز من التراث لمجموعة متحف عبد الله الغانم، وذلك بحضور الشيخ خالد بن حمد آل ثاني والشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني والدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا.



وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: نحن سعداء بأن يحتضن الحي الثقافي كتارا هذا المعرض الثري الذي يقدم إرثا ثقافيا عريقا ليس فقط قطريا وخليجيا، وإنما إنسانيا أيضاً، فكل المعروضات التي تمّ تقديمها ترمز إلى تواصل ثقافي بين الشرق والغرب. بالإضافة إلى النوافذ الفنية الجميلة التي يفتحها على الإبداع ضمن فترات زمنية سابقة وبالاعتماد على خامات مختلفة كالخشب والنحاس والزجاج واللباس.



مضيفاً أنَّ المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا تحرص على إحياء التراث القطري، سواء من خلال ما تقدمه من فعاليات ومهرجانات تراثية متنوعة أو من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومنها المتاحف الخاصة التي تقوم بدور كبير في معاضدة جهود الدولة في توثيق ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي كمكون أساسي للهوية الثقافية للشعوب. كما أنها تفتح بابا للتشجيع على البحث العلمي في مجال المقتنيات. وهذا ما لاحظناه اليوم من تنوع المعروضات وأهميتها واستقطابها لهذا الحضور العالي والرفيع.



من جانبه، قال عبد الله شاهين غانم الغانم المعاضيد صاحب المتحف: المعرض يضم ما يزيد على 60 قطعة فنية من أصل 500 قطعة موجودة في المتحف، و80% منها استخدمت في قطر والخليج، وأشار إلى ان هذه المشاركة ليست الأولى في كتارا، حيث ان المتحف شارك في 6 نسخ في مهرجان كتارا للمحامل التقليدية والنسختين الأوليين من مهرجان حلال قطر.



وأضاف، ينقسم المعرض إلى عدد من الأقسام، قسم يضم الأثاث الهندي والأوروبي، وقسم الأسلحة والبنادق التي كانت تستخدم في قطر سابقا، وقسم المنحوتات الخزفية، والزجاج، وبعض الحلي التقليدية. والأزياء القطرية بالإضافة إلى مجموعة من السجاد، وتعود معظم هذه التحف إلى منتصف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وينظم المتحف العديد من المعارض السنوية، ويضم المتحف حوالي 500 قطعة.

