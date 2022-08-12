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إلى الذين استمروا قابضين على الجمر للارتقاء وجوعى الشعب وثقافته.. إلى الشهداء وضحايا الرأي وروح ثروت عكاشة مؤسس أول مشروع قومي للنهضة الثقافية في مصر.. بهذه الكلمات المعبرة أصدى الكاتب والفنان التشكيلي الكبير د. عزالدين نجيب كتابه الأحدث المثقفون والعسل المر.. أوراق من سجلات المثقف والسلطة الصادر مؤخراً عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر بالقاهرة.. والذي يحاول من خلاله الكاتب الإجابة عن السؤال الأهم.. أين دور الثقافة في مشروع النهضة والتقدم الذي تسلكه أو تنشده مصر؟.. ومن خلال الإجابة التي تأتى عبر فصول ومتون الكتاب نكتشف أنه محاولة جادة وحثيثة للبحث عن دور الثقافة المفقود.



الكتاب يضم عدداً كبيراً من المقالات التي كتبها الكاتب على مدى ما يقرب من خمسة عقود وبعضها ينشر لأول مرة.. ورغم النزعة السياسية التي يشير إليها عنوان الكتاب فإن كاتبه يسرد بأسلوب أدبي شائعة.... أثر العلاقة الجدلية القديمة الجديدة بين السلطة والمثقف وكذلك بين الثقافة والجماهير وأثر التحولات الناجمة عن تلك المتغيرات منذ نصف قرن مضى على قيم هؤلاء الجماهير وأخلاقهم، بل وأذواقهم ما جعل غياب التثقيف الجماهيري وتهميشه- بحسب الكتاب- سبباً في اتساع مساحة التطرف الديني والسلوك العشوائي.. بل تعميق بؤر الإرهاب وغلبة التسطيح القومي للعقول والإفهام بدلاً من تأسيس مشروع قومي لنهوض والتقدم. وثق نجيب عبر فصول كتابه علاقة المثقفين بالسلطة، واصفاً إياها بالعلاقة المتوترة البالغة التعقيد.. ذلك أن مصر عاشت طوال عدة عقود في ظل قانون الطوارئ الذي استهدف المثقفين أكثر من غيرهم، لأنهم الأكثر وعياً والأكثر قدرة على التغلغل بوعيهم المحرض على التغيير والثورة بين الجماهير.. وهو ما كانت تراه السلطة وأذرعها الأمنية الجانب الأكثر خطورة على أمن الدولة.

وواصل الكاتب بحثه في أوراق سجلات المثقف والسلطة ليصل إلى ثورة 30 يوليو 2013، التي كان المثقفون من مختلف الأطياف عنصراً مباشراً في التمهيد لها وإسقاط الرئيس محمد مرسي ونظام حكم الإخوان المسلمين بكامله بعد عام واحد من قفزهم إلى سدة الحكم في مصر عقب أحداث وتوابع ثورة 20 يناير التي أجهضوها.



وانتقد د. نجيب في كتابة وزراء الثقافة المتعاقبين، لأن أياً من هؤلاء لم يتقدم بمشروع متكامل يحقق ما جاء في دستور2014، الذي تبنى حق المواطن في الثقافة، واعتبرها من المقومات الأساسية للمجتمع.. مشيراً إلى أن العمل الثقافي الرسمي في مصر مازال يسير عبر نفس الأدوات والقنوات وربما نفس الأشخاص في بعض المواقع.



وعقد الكاتب مقارنة خاطفة وصارخة بين أشهر وزيرين للثقافة في مصر د.ثروت عكاشة في الستينيات وفاروق حسني متسائلا:ً ما الذي جعل ضابطاً في سلاح الفرسان لم يسبق له العمل في أي مجال ثقافي ويقصد د. عكاشة قادراً على تأسيس أول وزارة ثقافة في مصر بنجاح يفوق ما قدمه كل وزراء الثقافة من بعده طوال الـ 60 عاماً.. رغم أن الفترة التي قضاها في منصبه لا تزيد على 6 سنوات.. وما الذي أضافه حسني وهو فنان تشكيلي عمل طوال حياته بوظائف قيادية في مجال الثقافة في مصر وأوروبا رغم أنه قضى في الوزارة 23 عاماً متواصلة منذ عام 1998 وكان مميزاً بفارق الخبرة وتدليل النظام السياسي له؟.

