إضاءات

حظي الشاعر الكبير الراحل رفعت سلام بمكانة مرموقة على ساحة الإبداع الأدبي في مصر والعالم العربي.. واعتبر من أبرز المجددين في المشهد الشعري المعاصر في نصف القرن الأخير.. فمع صدور ديوانه الأول وردة الفوضى الجميلة بالقاهرة عام 1987 لفت إليه الأنظار بشدة كموهبة شعرية متفردة ومبشرة تملك الرؤية وقوة التعبير وغزارة الإحساس.. بعدها توالت دواوينه ومجموعاته الشعرية، التي تجاوزت الـ 10 دواوين التي تمت ترجمة الكثير منها إلى عديد من اللغات الأجنبية الإنكليزية – الفرنسية- الأسبانية- الروسية كما أصدر هو عدد من الترجمات لعيون الشعر العالمي لعدد من الشعراء العالميين مثل بوشكين وماياكوفسكى ولامبو وبودلير وكفافيس وريتسوس وويتمان.



واحتفاءً بهذه المكانة الإبداعية الرفيعة والقيمة المتفردة في المشهد الشعري المصري والعربي أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة مؤخراً وضمن سلسلة كتابات نقدية كتاب في أثر الوردة.. قراءات نقدية في ديوان رفعت سلام للكاتب والناقد المصري أحمد سراج.. الذي استهل مقدمة كتابه قائلاً : وهنا نحن نحاول اقتفاء أثر وردة الشعر التي تركها لنا من خلال أبواب ثلاثة؛ يضم الأول دراسة نقدية واحدة لكل ديوان، عدا ديوانه الأخير أرعى الشياه على المياه فلأنه لم ينل حظًّه من الدرس النقدي، قمنا بنشر دراستين، والثاني الدراسات العامة التي تناولت شعر سلام سواء كُتبَت في فترة مبكرة مثل دراسات العالِم والديب، أو بعد صدور عدد كبير من دواوينه مثل دراسات محمد عبد المطلب وأمجد ريان وصلاح بوسريف، أو بعد وفاته مثل دراسة محمد عليم، والثالث ببلوجرافيا بما كتبه صانع الحصون المثابر



ويضم الكتاب عديداً من المقالات والدراسات والرؤى النقدية حول التجربة الشعرية الخصبة للشاعر الكبير الراحل كتبها وقدمها عدد كبير من كبار النقاد والكُتاب والشعراء المصريين والعرب فيكتب محمَّـد عبد المطَّـلب: جماليَّة الفوضَى في وردة الفوضَى الجميلة، ومقال إدوَار الخــرَّاط: إشــراقات رفعت سلام، ومقال محمَّـد مفتــاح: مدخل إلى قراءة النص الشعري (إنهَـا تُومئ لـي)، و عن هكذا قلت للهاوية كتب محمد سمير عبد السَّلام: صور الذات في تداعيات الكتابة وإيماءاتها الاستعارية، وعن إلى النَّهـار الماضـي كتب صلَاح فـارُوق العايدي: الحقيقة العارية وحطَّاب الغابات المنسية، وعن كأنهَا نهَــاية الأرض كتب أبُواليزيـد الشَّــرقاوي: شـعريَّة العقــل، وعن حجَر يطفُـو على الماء كتب محمـد فكـري الجـزَّار: سيمياء الصخَب البصَري، وعن هكذَا تكلَّم الكركَدن كتب عادل ضرغَــام: تعدُّد الأصوات ومقاربة الواقع الإنساني وعن أرعى الشياه على المياه كتب سعيد حامد: الجدلي والجمالي مقاربة رؤيوية وأحمد بلبولة: درس رفعت سلام في كتابة المناسبة.



وفي البَـاب الثاني: الذي تناول شعر رفعت سلام من خلال دراسات عامة نجد الدراسات: محمد عبد المطَّلب: البصمة الشعرية لـ رفعت سلام، ومحمود أمين العَـالم: إطلالةٌ على الدلالة العامة لشعر رفعت سلَّام، وعَـلاء الدِّيب: ليس في الشِّعر أسلاكٌ شائكة، وأمـجـد ريَّــان: تجربة رفعت سلام، وصَـلاح بُوسـريف: الكتَابَة خَارِجَ الشَّكْل: مَاضِي القَصِيـدَة، رَاهِنُ الشِّـعر، وشـريف رِزق: آليَّات الخطَاب الشِّعري فِي تجربَة رفعت سلَّام الشِّعريَّة، ومحمد عليم: حدائق النار والزعفران، ويختتم الكتاب بتقديم بيبلوجرافيا وافية عن الشاعر الكبير.



وتجد الإشارة إلى أن الشاعر رفعت سلام ولد بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية بدلتا مصر عام 1951 ودرس الصحافة بجامعة القاهرة، والتي تخرج منها عام 1973 واسهم في إصدار مجلة إضاءة 77 الشهيرة في منتصف السبعينيات، والتي كانت تهتم بنشر إبداعات جيله من شعراء القصيدة الحديثة إبان تلك الفترة.. ثم أصدر مجلة كتابات .. وطوال هذه الفترة ومنذ تخرجه بدأ في نشر قصائده في عديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية.



وصدر ديوانه الأول وردة الفوضى الجميلة عام 1987 ثم توالت دواوينه ومنها: إشراقات رفعت سلام 1991 – إنها تومئ لى 1992 – هكذا قلت للهاوية 1993 – إلى النهار الآتي 1998 – كأنها نهاية الأرض 1999 – حجر يطفو على الماء 2008 – هكذا تكلم الكركدن 2012 – أرعى الشياة على المياه 2018 – على خاصرة الأرض مختارات شعرية وكرغوة على جسدي مختارات شعرية .. والديوانان الأخيران صدرت طبعات منهما في لندن وعمان.. كما صدرت الأعمال الشعرية الكاملة لرفعت سلام في مجلدين من الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2013.

