السيول تُدمِّر آلاف المنازل في السودان.. وتودي بحياة 14 يمنياً

عربيات ودوليات

الخرطوم- صنعاء- الوكالات: تضررت عشرات القرى وانهارت آلاف المنازل شمالي السودان نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل شمالي البلاد.

وبحسب تصريحات للمدير التنفيذي لمحلية بربر في الولاية، حسن حمد السيد، تضررت نحو 25 قرية نتيجة الأمطار وأدت إلى انهيار تام لنحو 3 آلاف منزل وانهيار جزئي لألف منزل آخر. وأكد المسؤول المحلي أن هذه ليست الحصيلة النهائية للأضرار، لافتا إلى أن «عمليات حصر الخسائر لا تزال مستمرة».

ولفت المسؤول إلى أن سلطات الولاية تعتزم تقديم مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين وفي وقت لاحق المأوى، مشددا على أن «ما حدث من أضرار يفوق إمكانات الولاية».

من جانبه، وجه والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، نداء عاجلا للمركز والجهات الاتحادية والمنظمات والهيئات الخيرية بدعم الولاية والمناطق التي تضررت جراء السيول.

وفي اليمن، خلفت سيول تسببت بها أمطار غزيرة واستثنائية في العاصمة صنعاء ومحافظتي حجة ومأرب 14 قتيلا على الأقل وأصيب عدد آخر وفق مصادر محلية وسكان المناطق المتضررة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا منذ بدء السيول في اليمن الشهر الماضي إلى 59 شخصا. هذه السيول الجارفة ناتجة عن انخفاض جوي مصدره بحر العرب.

وتسببت الأمطار الغزيرة بأضرار جسيمة لنحو 500 منزل أثري في صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» لمواقع التراث العالمي.

وفي بيان رسمي حثت سلطة صنعاء رجال المال والأعمال على المساعدة في تمويل صيانة وترميم المنازل المعرضة للانهيار في صنعاء القديمة، لا سيما وأن هناك أكثر من 100 منزل معرّض للسقوط.

