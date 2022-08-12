مدير «FBI» يدعو أنصار ترامب إلى الهدوء

عربيات ودوليات

بعد دعوات للعنف وحمل السلاح وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI خطاب تهدئة، لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الذين شجبوا واستنكروا عملية اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مارالاغو في ولاية فلوريدا.

ووصف كريستوفر راي، الذي عينه ترامب مديراً للوكالة في عام 2017، التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد العملاء الفيدراليين ووزارة العدل بأنها «مؤسفة وخطيرة».

وقال راي: «أنا قلق دائماً بشأن التهديدات التي يتعرض لها وكلاء تطبيق القانون وتابع «العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل». وأدلى راي بهذه التصريحات في أعقاب مؤتمر صحافي خلال زيارة مخطط لها إلى المكتب الميداني للوكالة في أوماها نبراسكا، حيث ناقش تركيز مكتب التحقيقات الفيدرالي على الأمن السيبراني.

ورفض الإجابة عن أسئلة حول اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق ترامب والذي استمر لساعات الاثنين الماضي من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجع ترامب بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وانتشرت التهديدات والدعوة لحمل السلاح في الإنترنت منذ أن أعلن ترامب نفسه عن اقتحام منزله في فلوريدا.

وتضمنت ردود الفعل تجهيز الأسلحة والدعوات إلى اغتيال الوكلاء الفيدراليين وحتى المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند.