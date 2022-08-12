ريال مدريد سوبر أوروبا

دوليه

أحرز ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية لمرة خامسة قياسية، مشاركة مع غريمه برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل «يوروبا ليغ»، بنتيجة 2-0 أول من أمس في هلسنكي.

ويُدين ريال بهذا التتويج الذي أضافه الى ألقابه أعوام 2002 و2014 و2016 و2017، الى النمسوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً.

وبعدما بات في مايو أول مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول من امس المدرب الوحيد الذي يحرز الكأس السوبر القارية للمرة الرابعة أيضاً، منفرداً بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني بيب غوارديولا.

وسبق لأنشيلوتي أن أحرز الكأس السوبر مع النادي الملكي في مروره الأول عام 2014 وقبلها مع ميلان عامي 2003 و2007.

كما بات ريال مدريد أكثر الفرق فوزاً باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي برشلونة (1992 و1997 و2009 و2011 و2015) وميلان (1989 و1990 و1994 و2003 و2007). وبإحرازه الكأس القارية، يبدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة معولاً على عامل الثبات في مسعاه للاحتفاظ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة بتهديد قوي من كامادا لاعب آينتراخت فرانكفورت، الذي انطلق وسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 14.

وكاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، أن يفتتح التسجيل للميرنغي في الدقيقة 17، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة من زميله كريم بنزيما، وسدد على المرمى، لولا توتا مدافع آينتراخت فرانكفورت الذي شتت الكرة من على خط المرمى ببراعة. وصوب كناوف كرة أرضية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا في الدقيقة 23.

وتبادل فينيسيوس التمريرات مع بنزيمة، وانطلق على الطرف الأيسر، وصوب كرة أرضية تصدى لها كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت وحولها إلى ركنية في الدقيقة 36.

ونجح ألابا في تسجيل الهدف الأول، فمن الركلة الركنية وصلت الكرة إلى كاسيميرو ومررها بالرأس إلى ألابا الذي أسكن الكرة في الشباك الخالية، في الدقيقة 37.

وحاول بنزيمة، إضافة الهدف الثاني، بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى تراب في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق تراب في التصدي لتسديدة من فينيسيوس. وأرسل كاسيميرو، تصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 60. وانطلق كناوف داخل منطقة جزاء ريال مدريد وسدد كرة أمسك بها كورتوا في الدقيقة 63. ونجح بنزيمة في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 65، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، من فينيسيوس، ومن لمسة واحدة أسكن الكرة في الشباك.

وحاول توني كروس لاعب تهديد مرمى فرانكفورت بتصويبة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب المرمى في الدقيقة 80. وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة روديغر وتشواميني كبديلين في الدقيقة 85، حيث ظهرا لأول مرة بشكل رسمي بقميص ريال مدريد. وسيبدأ ريال مدريد مشواره في الأسبوع المقبل، بمواجهة ألميريا.

