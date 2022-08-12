أنشيلوتي: المباراة كانت قوية

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اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن مباراة الانتصار بكأس السوبر الأوروبية ضد فرانكفورت 2-0 كانت صعبة ومغلقة.

وقال أنشيلوتي إن اللاعبين الذين بدأ تدريبهم قبل عام عند عودته إلى النادي الإسباني، لم يكن لديهم الشعور بـ «اليقين» الذي أظهروه في مباراة السوبر الأوروبي، وسلط الضوء على تطور الأداء خلال أشهر من النجاح، ما تكلل بالفوز بأربعة ألقاب. وفي مؤتمر صحافي، قال أنشيلوتي «منذ عام مضى، لم يكن أحد متأكدًا من رؤية فريق مثل هذا. في العام الماضي، تطور أداء الجميع كثيرا. من الواضح أنه يمكن التطور أكثر، ولكن في غضون عام اتخذنا العديد من الخطوات إلى الأمام». وتابع: «لدي فريق جاد ومتحمس ولديه رغبة في مواصلة الفوز. كانت المباراة أكثر تعقيدا مما يمكن التفكير به في الشوط الأول. منذ هدف ألابا، سيطرنا جيدا، ظل الفريق قويا للغاية في الدفاع، وهذا جيد جدا. في آخر ثلاث مباريات نهائية حافظنا على شباكنا نظيفة وهذه علامة إيجابية للغاية». وأقر أنشيلوتي بأن تواريخ مباريات هذا الموسم وحقيقة أن هناك كأس عالم في الشتاء ستجعله يفكر كثيرا، وسلط الضوء على الأجواء في فريقه كأحد أهم أسباب النجاح في الفوز بلقبه الرابع منذ عودته.

