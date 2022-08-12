إشبيلية وأوساسونا في افتتاح الدوري الإسباني

دوليه

ينطلق اليوم الدوري الإسباني باقامة مباراة واحدة تجمع إشبيلية مع مضيفه أوساسونا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة هذا العام منافسة محتدمة بين عدة أندية أبرزها كالعادة ريال مدريد حامل اللقب وغريمه التقليدي برشلونة إلى جانب إشبيلية واتلتيكو مدريد وغيرهم. ويأمل ريال مدريد المتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي أول من أمس على حساب انتراخت فرانكفورت الالماني، في أن يتيح له الصيف المستقرّ الذي عاشه فرصة بدء حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، رغم مساعي برشلونة للعودة بقوة بصفقات انتقال لافتة.

ويبدأ النادي الملكي مشواره في البطولة بعد غد أمام الميريا، واضعاً نصب عينه هدف موسم مليء بالألقاب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. تُوّج ريال مدريد بطلاً لإسبانيا بفارق 13 نقطة عن برشلونة، وكان من الممكن أن يكون الفارق أكبر لو لم يُظهر الفريق الكاتالوني تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وقد كان لتشافي هيرنانديز بالفعل تأثير كبير كمدرب في ملعب كامب نو، ويمكن لمجموعة من التعاقدات الجديدة، وعلى رأسها النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مساعدته على سد الفجوة مع منافسيه اللدودين.

ويبدأ الموسم الرابع لجولين لوبيتيغي على مقعد المدير الفني لإشبيلية بالهدف الأبرز للفريق الأندلسي، وهو التواجد ضمن الأربعة الكبار من أجل المشاركة في دوري الأبطال.

