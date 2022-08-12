ميلان يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه غداً

دوليه

يواجه ميلان حامل اللقب مهمة صعبة للاحتفاظ بلقبه

في الدوري الإيطالي عندما يلتقي أودينيزي في افتتاح البطولة غدا، وسط تربص اكثر من ناد، بعدما شهدت فترة الانتقالات الصيفية تعاقدات رنّانة لاكثر من فريق، تركت السباق مفتوحاً نحو الظفر بلقب الكالتشيو لموسم 2022-2023.

ونشط إنتر ويوفنتوس وروما ولاتسيو في سوق الانتقالات، ما ينذر بمنافسة على صفيح ساخن على غرار العام الماضي، حيث ظل الصراع مشتعلاً حتى الرمق الأخير قبل ان يحسمه روسونيري بفارق نقطتين عن جاره نيراتسوري.

وخسر ميلان العاجي فرانك كيسييه لمصلحة برشلونة الاسباني، لكنه استقدم المهاجم الحر البلجيكي ديفوك أوريغي وأنفق 35 مليون يورو (36 مليون دولار) للظفر بالمهاجم الواعد والمغمور في آن معًا، البلجيكي شارل دي كيتلار.

في المقابل، بدأ إنتر الصيف بخطوة عملاقة تمثلت بإعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة من تشلسي الانكليزي، لكنه خسر السباق أمام روما لاستمالة لاعب يوفنتوس المخضرم الارجنتيني باولو ديبالا وأمام يوفنتوس لضم أفضل مدافع الموسم الماضي البرازيلي غليسون بريمر.

ودعّم يوفي صفوفه باستعادة نجمه الفرنسي بول بوغبا - الذي سيغيب حتى سبتمبر بسبب إصابة في الركبة - من مان يونايتد الانكليزي والأرجنتيني أنخل دي ماريا من سان جرمان، ويستمر في السعي للتعاقد مع مواطن الاخير وزميله السابق في الفريق الفرنسي لياندرو باريديس والصربي فيليب كوستيتش والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

لكن الهزيمة الودية 4-0 الأحد الماضي على يد أتلتيكو مدريد الاسباني زرعت الشكوك، لا سيما انّ مهاجم الفريق السابق الاسباني ألفارو موراتا سجّل ثلاثية «هاتريك»،

وتسببت في غموض بشأن مستقبل المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يحتاج إلى موسم كبير بعد أن أنهى الماضي في المركز الرابع بشق النفس ومتخلفاً بفارق 16 نقطة عن ميلان.

