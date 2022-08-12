فضية للعلي في «التضامن الإسلامي»

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أحرز الدراج سيد جعفر العلي الميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة للدراجات الهوائية في دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونيا التركية. وأنهى العلي مسافة السباق بزمن قدره 30:55:29 دقيقة، وجاء ثانياً خلف المتسابق البحريني أحمد مدن وأمام الأوزبكي.

وهي الميدالية الثالثة للكويت في الدورة بعد البرونزية التي أحرزها فيصل الزيد في مسابقة القفز بالزانة، والبرونزية التي نالها يعقوب اليوحة في سباق 110 متر حواجز.

واعرب اللاعب اليوحة الذي قطع مسافة السباق بزمن قدره 13.30 ثانية عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية مثمنا دعم اللجنة الاولمبية والبعثة الكويتية. وضمن مسابقات ألعاب القوى كذلك، تأهلت بطلة الكويت والخليج مضاوي الشمري الى دور نصف النهائي في سباق 200 متر محققة رقما كويتيا جديدا بزمن قدره 46و23 ثانية.

وفي الرماية، تمكن الرماة طلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان وناصر المقلد وهاجر عبدالملك وسارة الحوال من التأهل الى نهائي مسابقة الحفرة (تراب) للفردي.

من جهتها وصفت مديرة البعثة فاطمة حيات نتائج ابطال الكويت في ألعاب القوى بالممتازة مشيرة الى ان رماة وراميات الكويت اجتازوا المراحل الاولى المؤهلة الى النهائيات بنجاح.

وتشارك الكويت في هذه الدورة بـ 60 لاعبا ولاعبة يشاركون في 10 ألعاب وهي (القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة)، علماً بأن الدورة تستمر حتى 18 اغسطس الحالي بمشاركة نحو ستة الاف رياضي يمثلون 56 دولة.

