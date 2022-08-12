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السالمية تعادل مع جينشلربيرليجي


تعادل السالمية مع فريق جينشلربيرليجي التركي 3-3 في مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره التدريبي المقام في تركيا استعداداً للموسم الجديد. وأنهى السماوي الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة سجلها عذبي شهاب (8و25)، والعراقي آسو رستم (23).
وفي الشوط الثاني، وبعد أن أجرى مدرب الفريق محمد إبراهيم تغييرات عدة، تمكن الفريق التركي من تسجيل 3 أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل.
وسبق للسماوي أن تعادل في مباراته الودية الأولى مع الأهلي السعودي 1-1، ثم خسر أمام مواطنه الرائد 0-2. ويستهل السالمية مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة التضامن يوم 25 أغسطس الحالي.


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