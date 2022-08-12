loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الانتصار الثاني للساحل


حقق الساحل انتصاره الثاني في معسكره التدريبي المقام بصرييا بتغلبه على نادي الخليج السعودي 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس.
سجل هدفي الساحل البرازيلي جيوفاني (45 من ركلة جزاء و60).
وفاز الساحل في مباراته الودية الأولى على الخور القطري 2-0، على أن يلعب مع فريقي البطائح ودبا الحصن الإماراتين يومي 13 و16 أغسطس الحالي.
وكان النادي أعلن عن 6 صفقات محلية جديدة لتدعيم صفوف الفريق مع تجديد عقود بعض لاعبيه بالإضافة الانتهاء من ملف المحترفين بالاعتماد على الخماسي:
البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، ومواطنه جيوفاني سيلفا، والفرنسي طارق عجون، والتونسي حمزة بن عبده، والعماني حمد الحبسي. ويبدأ الفريق منافسات الدوري الممتاز بمواجهة القادسية يوم 26 أغسطس الحالي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة