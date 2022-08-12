الانتصار الثاني للساحل

محلية

حقق الساحل انتصاره الثاني في معسكره التدريبي المقام بصرييا بتغلبه على نادي الخليج السعودي 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس.

سجل هدفي الساحل البرازيلي جيوفاني (45 من ركلة جزاء و60).

وفاز الساحل في مباراته الودية الأولى على الخور القطري 2-0، على أن يلعب مع فريقي البطائح ودبا الحصن الإماراتين يومي 13 و16 أغسطس الحالي.

وكان النادي أعلن عن 6 صفقات محلية جديدة لتدعيم صفوف الفريق مع تجديد عقود بعض لاعبيه بالإضافة الانتهاء من ملف المحترفين بالاعتماد على الخماسي:

البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، ومواطنه جيوفاني سيلفا، والفرنسي طارق عجون، والتونسي حمزة بن عبده، والعماني حمد الحبسي. ويبدأ الفريق منافسات الدوري الممتاز بمواجهة القادسية يوم 26 أغسطس الحالي.

