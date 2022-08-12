«طائرة» العربي إلى دبي للمشاركة في بطولة العين

محلية

تغادر بعثة فريق الكرة الطائرة في النادي العربي اليوم إلى دبي للمشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة التي تقام هناك خلال الفترة من 18 إلى 28 أغسطس الحالي بمشاركة 7 فرق هي المنتخب السعودي والزمالك المصري والشرطة العراقي والأهلي السعودي وأولاد عدوان الجزائري بالإضافة إلى العربي والعين المضيف.

ويترأس وفد الأخضر مدير اللعبة راشد الرشود، وحسن سيد شمس اداريا، والمدرب الايطالي اليساندرو لودي ومساعده التونسي صبري الأزرق والمعد البدني جون بالإضافة إلى 14 لاعبا.

ويسعى العربي من خلال هذه المشاركة إلى الاعداد بصورة مناسبة للموسم المقبل.

ودعم الأخضر صفوفه بالمحترفين الروسي مكسيم شمياتخين والبيلاروسي فياتشاسلاو شارابوفيتش، كما تعاقد مع المحليين موسى بحروه ومحمد اسحاق ومبارك عبدالهادي وهو ما يؤكد أن الفريق يطمح إلى المنافسة بقوة على في الموسم المقبل.

وبدأ العربي تحضيراته مبكراً من خلال التدريبات الداخلية بقيادة المدرب الإيطالي الجديد وهو يأمل من خلال المشاركة في بطولة العين في إيصال الفريق إلى أفضل مستوياته والاحتكاك مع فرق تملك خبرة كبيرة في اللعبة.

