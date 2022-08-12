14 مليون دولار جوائز مهرجان ولي العهد السعودي للهجن

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تحتضن السعودية مهرجان ولي العهد السعودي للهجن 2022 وهو حدث عربي عالمي ينتظره ملاك الهجن، تقدر مجموعة جوائز المهرجان أكثر من 14 مليون دولار أميركي، بحوالي 56 مليون ريال سعودي، وتعتبر جائزة «سيف ولي العهد» هي الهدف الأغلى والأول لملاك الهجن، فالحاصل عليه يحمل لقباً تاريخياً لمسيرة الملاك والفوز للأكثر نقاطًا، حيث تقام قرابة 600 شوط في مدة 44 يوماً تحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي، على أن تكون ملكية المطية «الابل» شخصية بنسبة 100 %.

ويبلغ عدد المطايا (الابل) المشاركة في المهرجان حوالي 14843 مطية، ويشارك في 8 دول وهي، السعودية، الامارات، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، السودان، الولايات المتحدة الاميركية.

وتعتبر مشاركة السلالات السودانية هي الملمح البارز في هذه النسخة، حيث تتميّز بسرعة الركض، ما سيشعل قوة المنافسات والنديّة مع السلالات الأخرى كالعمانية والمهجّنة والحرّة، كما سيضاعف دخول المشاركين الجدد من الدول العربية.

كما شهدت جميع النسخ من مهرجان ولي العهد للهجن نقلات نوعية في ازدهار هذا القطاع الحيوي من حيث تطوير ميادين الركض والخدمات والتسهيلات المقدمة للملاك، وصولاً للوائح والأنظمة الداعمة لرياضة الهجن، كما ساهم المهرجان في أن تكون المملكة الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لها.

