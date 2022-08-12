الأهلي يثأر من المصري.. وحسام يحتج على التحكيم

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ثأر الأهلي من ضيفه المصري البورسعيدي بالفوز عليه بثنائية نظيفة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة 30 للدوري الممتاز. وسجل للأهلي رامي ربيعة وحسام حسن في الدقيقتين 80 و95 ليثأر الأحمر من خسارته في الدور الأول بهدف نظيف أمام المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف وعشر نقاط عن الزمالك المتصدر.

وتجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز 12 ليبقى الفريق في دائرة الخطر، حيث تفصله عن مراكز الهبوط 5 نقاط قبل 4 جولات من نهاية المسابقة. وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعدما طالب المصري مرتين باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم محمود البنا رفض ذلك، كما ألغى هدفا للمصري قبل النهاية بقليل وسط اعتراضات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ولم تتم إعادة الهدف إلا بعد نحو 7 دقائق من الإلغاء ومن زاوية بعيدة ما زاد من الجدل وتم تحويل طاقم التصوير التلفزيوني للتحقيق لعدم وجود أي لقطة للهدف يمكن لتقنية الفار الحكم من خلالها على الهدف وإن أقر الخبراء عقب المباراة بعدم صحته.

وفي لقاء آخر تعادل الجونة مع المقاولون العرب سلبيا ليفشل المقاولون في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني الجديد شوقي غريب.

