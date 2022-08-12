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الحكم بحبس مرتضى شهراً


أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري حصوله على حكم بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك في قضية السب والقذف المرفوعة من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.
وقال محمد عثمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 جنح لسنة 2022 اقتصادية».
وأكمل: «وذلك في القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته».


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