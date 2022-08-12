القادسية هزم السكة الحديد ويعود اليوم

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تغلب القادسية على نادي السكة الحديد المصري 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس ضمن المعسكر التدريبي للأصفر في القاهرة استعداداً للموسم الجديد.

وسجل هدفي القادسية الأردني أحمد الرياحي والوافد الجديد سلمان البوص.

وهي المرة الثانية التي يواجه فيها القادسية السكة الحديد بعد أن تعادل معه 0-0 في أولى مبارياته الودية بالمعسكر قبل أن يخسر أمام إف سي زد المصري 1-3، ويفوز على الساحل السعودي 1-0، ولعب الأصفر أمس آخر مبارياته الودية أمام الانتاج الحربي على أن يعود اليوم إلى البلاد، ويستعد لانطلاق بطولة الدوري الممتاز التي يستهلها الفريق بمواجهة الساحل يوم 26 أغسطس.