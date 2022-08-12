الشباب تعاقد مع 5 سنغاليين

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أعلن الشباب التعاقد مع محترفيه الخمسة للموسم الجديد، وهم: عمر ويد، وأوسينو نداي، وأوسينو سيزار، سليم مامادو، ومامي ساهير. وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن التوقيع مع السنغاليين الخمسة لمدة موسم واحد.

واعتمد الشباب جهازه الإداري الذي يرأسه جابر الزنكي بمنصب مدير عام قطاع الكرة، ويضم مساعده علي كنكوني، والإداريين مشعل العتيبي ويعقوب آرتي، والمنسق الإعلامي فيصل الفضلي. كما اعتمد جهازه الفني بوجود المدرب عيد سابج ومساعده مالك جون، مع سعد يعقوب مدرباً للياقة وديجان بانتليك مدرباً للحراسة.