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بطولة الكويت للغوص الحر مايو المقبل


قال أمين السر العام في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي إن مجلس الإدارة وافق على تنظيم وإقامة بطولة العالم للغوص الحر في الكويت مايو 2023، مشيرا إلى أن المجلس قرر تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة رئيس النادي والاتحاد م.طلال السرحان، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على طلب استضافة بطولة العالم للغوص الحر 2024.
وأضاف الصرعاوي أن مجلس الإدارة قرر إقامة حفل ختام الموسم الرياضي 2022-2023 والذي سيتم خلاله تكريم اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بحضور ممثلين من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية ووسائل الإعلام، لافتا إلى هناك لجنة برئاسة جاسم الباطني ستقوم بعمل كل الأمور والترتيبات لإقامة الحفل في الأول من ديسمبر المقبل.
وأشار الصرعاوي إلى أن الاجتماع شهد الموافقة على إقامة دورة حكام الغوص الحر «المستوى الأول»، وذلك بالفترة من 27 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بحضور حكم دولي لتقديم المحاضرات على أن تقام الدورة في مركز عبدالله السالم لإعداد القادة بإشراف الاتحاد الدولي للغوص.


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