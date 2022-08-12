شهب «البرشاويات» تُزيِّن سماء الخليج

الاخيرة

تشهد الكويت والسعودية وقطر، اليوم، ظاهرة فكلية مميزة وهي زخة شهب البرشاويات، التي ستخترق الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وأفادت دار التقويم القطري في بيان لها، بأن سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن بينهم سكان قطر والكويت والسعودية، سيكونون على موعد مع رؤية ورصد زخة شهب البرشاويات لهذا العام.



وقال البيان: ستصل ذروة الظاهرة مساء اليوم الجمعة، وستمتد حتى بزوغ فجر يوم غد السبت.

بدوره، قال الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، بشير مرزوق: إن زخة شهب البرشاويات من الزخات الشهابية المميزة؛ حيث إنها من أكثر الزخات كثافة ونشاطاً، إضافة إلى أن معدل سقوطها في السماء عندما تصل ذروتها يتراوح بين 60 - 100 شهاب في الساعة بحسب تقدير خبراء الفلك المتخصصين في رصد الشهب.



من جهته أكد الباحث الفلكي الكويتي فهد سعود المشحني أن السبب في تسمية شهب البرشاويات بهذا الاسم؛ هو أنها تظهر بالقرب من كوكبة برشاوس (حامل رأس الغول)، وهذه الكوكبة تظهر على هيئة الرجل الذي يحمل رأس الغول.

كما تشهد سماء الطائف في المملكة العربية السعودية هذا العام أقوى زخات الشهب الدورية، حيث يُشاهد الناس عشرات الشهب التي تنهمر في ساعاتٍ محددة.