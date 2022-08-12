المصرية سمية درويش تشدو على مسرح «تشايكوفسكي»

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يستعد المركز الثقافي الروسي، في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للعلوم والادارة الممثل الرسمي لاتحاد الجامعات الروسية في الشرق الأوسط، لاطلاق فاعليات النسخة الأولى من المهرجان الدولي للثقافة والتعليم بمشاركة وفود من الجامعات الحكومية الروسية.



من جانبها أعلنت ادارة المهرجان عن مشاركة المطربة سمية درويش واحياء حفل الافتتاح للمهرجان بعد غد السبت على مسرح تشايكوفسكي، بحضور نخبة من نجوم المجتمع المصري والروسي من ممثلين وفنانين وشخصيات عامة ومن مختلف الجامعات والجهات الحكومية المصرية والروسية في قطاعات الثقافة والتعليم للمشاركة في دعم العلاقات المصرية الروسية في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي بين البلدين.



ويهدف المهرجان الى تعزيز التعاون في الجوانب التربوية والثقافية بمشاركة العديد من الشخصيات المؤثرة، وبحث سبل المشاركة في مشاريع التعليم العالي. وفي هذا السياق، أكد القنصل مراد جاتين، مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أهمية ودعم مبادرة الصداقة بين الجامعات ودعم التعاون الثقافي بين البلدين.



بدوره، كشف المستشار مروان خالد، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدولية للعلوم، أن أولى المشروعات التي تطرحها المؤسسة تتمثل في انشاء فروع للجامعات الروسية في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لاقامة السنة التحضيرية في مصر وهو مشروع قومي مصري روسي..