مصر.. «رئة خضراء» من 100 مليون شجرة

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كلف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعضاء مجلس المحافظين، بالإسراع في بدء العمل بالمبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، مطالبا بأن يتم بدء العمل في هذه المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة.



وقال مدبولي، خلال اجتماعه، بمجلس المحافظين الأربعاء: نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسة والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، ويجب أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسة زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة، أو على جانبيه، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.



وأشار إلى ضرورة إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها، مؤكدا أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.