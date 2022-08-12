«سكوتر كهربائي».. خدمة إسعاف جديدة وصديقة للبيئة في مصر

الاخيرة

أطلقت السلطات الصحية المصرية خدمة إسعاف جديدة باسم السكوتر الكهربائي الإسعافي كتجربة وصفها المسؤولون الحكوميون أنها صديقة للبيئة وتتماشى مع أهداف الدولة المرجو تحقيقها قبيل قمة المناخ التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.



الخدمة أعلن عنها القائم بأعمال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، مؤكدا بدء إدخال السكوتر الكهربائي الإسعافي للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية.

فيما قال رئيس هيئة الإسعاف المصرية، محمد جاد: إن الدفع بذلك السكوتر الإسعافي في الوقت الحالي يتوافق مع توجهات الدولة التي تضع نصب أعينها الحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى التوسع في تلك الخدمة وعرض ذلك النموذج بقمة المناخ cop27.



وأضاف جاد أن هيئة الإسعاف المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال بناء 77 محطة طاقة شمسية بعدد من أفرعها للبيئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.