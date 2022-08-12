الجمارك تدشن توكيل السفر بالسيارة «إلكترونياً»

وطن النهار

أعلن المدير العام للادارة العامة للجمارك سليمان الفهد تدشين المرحلة الاولى من الخدمات الالكترونية والاليات النظامية المتكاملة لتوكيل السفر بسيارة كويتية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الفهد في تصريح صحافي إن هذه الخدمات تمكن مالكي السيارات من الأفراد تقديم الطلب إلكترونيا من خلال قنوات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر تطبيق «هويتي».

وأضاف أن الجيل الجديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم تدشينها يتميز بكفاءته العالية في الترابط الإلكتروني مع قطاعات الدولة وإمكانية التحقق الفوري للمعاملات دون الحاجة للمراجعات الميدانية المتعددة.

وأوضح أن الآليات الجديدة لإصدار التوكيل شاملة، إذ يمكن تحقيق المصادقة عبر استخدام تطبيق هويتي ومنصة وزارة الداخلية دون تدخل للعنصر البشري لتجسد الهوية الرقمية التي تعمل عليها (الجمارك) وطرق ووسائل تقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات بشكل أكثر فعالية وفي وقت أقصر.

وذكر أن ملف التحول الرقمي يأتي في مقدمة أولويات الخطط التنفيذية للمؤسسة الجمركية بما يضمن تسهيل وحوكمة وتأمين المعاملات الحكومية الرقمية، مشيرا إلى سعي الجمارك لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات رقمية.

