سفارتنا لدى الإمارات تهيب بعدم استخدام طائرات الدرون

وطن النهار

أهابت سفارة دولة الكويت لدى ابوظبي بالمواطنين الكويتيين القادمين الى دولة الامارات بعدم جلب او حيازة او استخدام اي نوع من الطائرات بدون طيار (الدرون) داخل الاراضي الاماراتية تجنبا للمساءلة القانونية والقضائية.

وأكدت السفارة في بيان تقلته «كونا» ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الامارات في هذا الصدد والتسجيل وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضافت انه بإمكان المواطنين الاطلاع على الشروط والاحكام المعمول بها بخصوص طائرات الدرون من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.

