الطبطبائي: فرص وظيفية للشباب في «الخاص»

وطن النهار

كرمت الهيئة العامة للشباب المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل «مساعد محامي» (قانوني ومالي وإداري)، الذي أطلقته في الخامس من شهر يونيو الماضي بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية ضمن المشروع التنموي (صناع العمل) المدرج في برنامج عمل الحكومة. وشهد البرنامج، الذي استمر لنحو ستة أسابيع، تأهيل وتدريب 33 مشاركا حديث التخرج من حملة الدبلوم في القانون والمحاسبة وإدارة الأعمال والموارد البشرية والحاسب الآلي واللغات والاقتصاد والبنوك والتأمين من خلال برنامج تدريبي وميداني مكثف.

في هذا الصدد، قال رئيس المشروع الدكتور هاشم الطبطبائي في تصريح لـ «كونا» إن المشروع الذي يقام برعاية مجلس الوزراء يستهدف خلق الفرص التدريبية والوظيفية للشباب الكويتي في مهن وحرف ومسارات يحتاجها سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص وفقا للخطة الإنمائية للدولة على المدى البعيد.

وأكد الطبطبائي حرص «الهيئة» على تأهيل الشباب حديثي التخرج والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل أمامهم في مختلف المؤسسات، لاسيما بالقطاع الخاص ذلك بعد تدريبهم وصقل قدراتهم بطرق منهجية من خلال برامج متكاملة معتمدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل. من جانبه، قال أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان في تصريح مماثل لـ«كونا» إن النسخة الثانية من البرنامج استهدفت تأهيل حديثي التخرج للعمل في تخصصات محددة يحتاجها سوق العمل وتحديدا بمكاتب وشركات المحاماة.

ونوه السويفان بنجاح التجربة المشتركة مع الهيئة العامة للشباب في تأهيل الشباب انطلاقا من توجيهات مجلس الوزراء بـ«تكويت الوظائف» وتوفير فرص عمل للشباب الكويتيين.

يذكر أن مشروع «صناع العمل» يستهدف تأهيل الشباب الكويتي حديثي التخرج في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل لهم في مختلف المؤسسات بعد تدريبهم وصقل قدراتهم بطرق منهجية ومن خلال برامج متكاملة معتمدة.