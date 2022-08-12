الجلاوي: مستعدون لتنظيم انتخابات «أمة 2022»

وطن النهار

كشف رئيس المجلس الاعلى للقضاة المستشار احمد العجيل عن بلوغ نسبة تكويت القضاة 80 %، مشيرا إلى انضمام دفعات جديدة ستسهم في اسراع عملية تكويت القضاة.

وقال العجيل خلال جولة تفقدية صباح أمس في مبنى قصر العدل الجديد يرافقه وزير العدل المستشار جمال الجلاوي ونائب رئيس المجلس الاعلى للقضاة المستشار عادل بورسلي، هناك دفعة جديدة قادمة من الكويتيين للانضمام إلى الجهاز القضائي، حيث تم ضم دفعتين خلال العام الحالي، مبينا ان هناك تجديد للدماء والتبادل ما بين النيابة والقضاة.

من جانبه، قال وزير العدل المستشار جمال الجلاوي ان وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء مستعدة للعملية الانتخابية.

وقال الجلاوي بشأن الاحالات للتقاعد أن هناك توصية سابقة من مجلس الوزراء بشأن الاحالات للتقاعد، مبينا أن التوصية تفيد بان كل الوظائف الاشرافية التي تزيد عن 30 سنة يتم احالتها إلى التقاعد، وهذه الاحالات ما هي الا ترجمة لتوصية مجلس الوزراء،

مؤكدا أننا في حاجة اليوم إلى تجديد الدماء، حيث يجب اعطاء المجال لـ«الشباب». و اكد الجلاوي ان مبنى قصر العدل الجديد على وشك الانتهاء وتسليمه إلى وزارة العدل، مبينا انه تم الاطلاع على وصول التيار الكهربائي، مشيرا الى التكنولوجيا المتوفرة في المبنى بدءا من المصاعد والسلالم وقاعات المحكمة وايضا الجلسات الالكترونية وترتيب الجلسات.