ربط الوصفة الطبية عبر تطبيق «سهل»

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن قيام وزارة الصحة بإطلاق خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» تتمثل في إشعار الوصفة الطبية الرقمية للمريض، بالاضافة إلى بيان بالوصفة الخاصة بالأدوية المتكرر صرفها والأمراض المزمنة يصل مباشرة للمستخدم فور صرف الوصفة الطبية.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي أن الخدمة الجديدة تتيح للمريض الذي يستخدم تطبيق «سهل» حين يقوم بزيارة المركز الصحي بالاطلاع على بيان أنواع لأدوية التي تم صرفها و كذلك الجرعات الموصوفة له، بالاضافة إلى تاريخ ووقت صرف الوصفة الطبية إلى جانب اسم المركز الصحي واسم الصيدلي او الدكتور الذي قام بصرف الوصفة الطبية، و ذلك من خلال وصول إشعار فوري له عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» من خلال قائمة «إشعارات».

وبين أن هذه الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الصحة تتماشى مع احتياجات المواطنين من مستخدمي تطبيق «سهل»، ممن يمكنهم بطبيعة الحال الرجوع للاشعار في أي وقت، مؤكداً استمرار وزارة الصحة وفرقها العاملة بالاجتهاد في سبيل المضي نحو تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية قريباً.