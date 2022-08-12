فيصل الحمود كرَّم كوكبة من الشباب الإيجابي المتميز

وطن النهار

كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، كوكبة من الشباب الإيجابي المتميز بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2022 وهم: د. أحمد الرشيدان، م. جنان الشهاب، حمود الخضر، م. ماجد سلطان، م. عبدالله المخيال، نوره المطيري وخلود المطيري.

وأكد الحمود أن الاهتمام بالشباب وتذليل أي صعوبات تواجههم والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم وأفكارهم وتشجيعهم في جميع المجالات والأنشطة هو ترجمة لتوجيهات القيادة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظهما الله ورعاهما-، بضرورة دعم الشباب واحتضان الطاقات المبدعة والحث على وضعهم بمواقع اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الذي يجعلهم بؤرة اهتمام الدولة ومستقبلها الواعد من أجل تطوير وتعزيز قدراتهم الإبداعية ومواهبهم، خاصة وأنهم ركيزة البناء والتغيير في المجتمعات.

وبمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي تنتهز المنظمات الدولية الفرصة فيه للتأكيد على أهمية دور الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة، نؤكد على أن شباب الكويت شباب مميز ذو همم عالية وثقافة وعلم وإدراك يجعلنا نفتخر فيهم بإنجازاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم المختلفة. وأكد بضرورة وضع برامج وخطط بمشاركات شبابية من شأنها دعم القطاع الشبابي واستيعاب الشباب بشكل كامل لإدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي لتطوير العمل وتحقيق الاهداف المنشودة.

وأوضح أنه في ظل المتغيرات والتحديات التي تعيشها الأوطان العربية لا بد أن يكون للشباب الدور الأساسي في هذه المرحلة بالتسلح بالعلم الرصين وأن يكون ولاؤهم الأول للوطن ومصلحة أوطانهم وخدمة مجتمعاتهم سواء كانوا على مقاعد الدراسة أو في معترك الحياة.

