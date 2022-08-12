إنجاز الطرق والزراعة التجميلية بالمدينة الجامعية

وطن النهار

أعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلّم ا?عمال المقاولات والأعمال الانشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلّم الابتدائي الجزئي رقم 2 والأخير لحزمة الأعمال 5A&B، الخاصة بأعمال الطرق والخدمات ومحطات الكهرباء الثانوية ومواقف السيارات السطحية والزراعة التجميلية والواحة في مدينة صباح السالم الجامعية، مع أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار، وذلك في اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر البرنامج الانشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.

وقال رئيس اللجنة الأمين العام للجامعة بالانابة، د. محمد زينل، إن اللجنة صادقت على التسلّم الابتدائي الجزئي 2 لكل من أعمال الناحية الشمالية من الحرم الجامعي بما تتضمّنه من شبكات للطرق، ومواقف السيارات السطحية، وحديقة الاستقبال الشمالية، وأعمال منطقة الواحة، وهي منطقة تربط بين الحرمين الشمالي والجنوبي والمسرح المفتوح، إلى جانب المكونات المتبقية من الحرم الجنوبي،

وهي 3 وحدات مواقف سيارات سطحية، وحديقة الكويت الصحراوية، وطريق الخدمات ضمن حزمة الأعمال 5A&B في مدينة صباح السالم الجامعية، بعد ا?ن اطّلعت اللجنة على التقارير الفنية المعدّة من استشاري المشروع حول التسلّم الابتدائي للأعمال المذكورة، مضيفاً ا?ن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري، والتأكد من جهوزية مواقع مشاريع الأعمال المذكورة.

