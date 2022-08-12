.. إصلاح ما أفسده «التنفيع»

الأولى

في خطوة تحسب للتوجهات الاصلاحية التي ينتهجها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف اصدرت الحكومة توجيهات لوزرائها بمراجعة جميع القرارات التنفعية السابقة والصادرة في وزارات تولاها وزراء من النواب وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة وأيضا لمنع اسهام مثل هذه القرارات في تكسبات انتخابية.



وعلى هذا المبدأ أصدر وزير التجارة وزيـر الشـؤون فهد الشريعان امس قراراً حدّد فيه شروط مـن يـعـيّن عضواً أو مديراً مؤقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية، لاغياً جميع القرارات المتعارضة مع القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره.



وحدد القرار في مـن يـُعـين عضواً أو مديراً مؤقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية أن يكون كويتيا وألّا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية كاملة في تاريخ تعيينه، وألّا يكون قـد حكـم عـليـه فـي جنـايـة أو جنحـة مـخـلـة بالشرف والأمانـة مـا لـم يـكـن قد رد إليه اعتباره وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وأن يـكـون مـن بـيـن أعضـاء الجمعيـة العمومية للجمعيـة المـراد التعيـين فيها لمدة سنتين على الأقل.



وأجاز القرار تعيين موظفي وزارة الشؤون أعضاء أو مديرين مؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية دون الالتزام بالشروط المبينة أعلاه.

وشدد الشريعان في القرار على أنه يجب على الأعضـاء المعينين والمديرين المؤقتين تـقـديـم تـقاريـر دورية شـهرية للوزيـر عن أعمال وأنشـطة الاتحـاد أو الجمعيـة المعنيـة، وللـوزير أن يقيّم أداءهم في ضوء التـقــاريـر المرفوعــة وأن يقـرر وضـع حـد لتعييـنهم عند الاقتضاء.

من جهة أخرى، أكد وزير العدل جمال الجلاوي ان قرارات احالة بعض القياديين للتقاعد مستمرة وتشمل جميع الوظائف الاشرافية وهي ضمن التوجيهات الحكومية بهذا الشأن على اعتبار الحاجة لتجديد الدماء واعطاء فرصة للشباب.