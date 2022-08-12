حصاد الذهب

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حققت الرامية البطلة سارة الحوال أول ميدالية ذهبية للكويت في منافسات فردي تراب ضمن مسابقة الرماية في دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونيا التركية.



واضافت سارة الحوال بذهبيتها الميدالية الرابعة لرصيد الكويت بعد أن أحرز الدراج سيد جعفر العلي الميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة للدراجات الهوائية فيما حقق فيصل الزيد برونزية مسابقة القفز بالزانة، ويعقوب اليوحة برونزية سباق 110 أمتار حواجز.



وبارك وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للرامية سارة الحوال والدراج سيد جعفر العلي لحصول الاولى على ذهبية فردي تراب والثاني لاحرازه فضية الدرجات الهوائية، مشيدا بالانجاز الذي يعكس ابداع الرياضيين الكويتيين في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية.