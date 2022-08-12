«الرئاسة».. معركة انتخابية مبكرة

الأولى

فيما تواصلت الاعتذارات عن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من النواب السابقين وآخرهم يوسف الفضالة مع تداول ان عبدالله الطريجي هو الآخر يتجه الى العزوف عن الترشح، دخلت كتلتي المعارضة المتنافستين في معركة مبكرة على كرسي رئاسة مجلس الأمة بالرغم انه لم تعلن أي شخصية رسميا الترشح لهذا المنصب،



حيث بدأ النائب الأسبق مسلم البراك توجيه حديثه بطريقة غير مباشرة الى الكتلة الأخرى التي يقودها كلا من فيصل المسلم وبدر الداهوم، عندما كشف عن أمنياته ان يكون الرئيس واحدا من أربعة اشخاص، أولهم أحمد السعدون، ثم وليد الجري، وبعده شعيب المويزري، أما الرابع فهو بدر الملا.



وكشفت مصادر مطلعة ان مسلم البراك يريد من قائمة المرشحين التي أعلنها يريد قطع الطريق على النائب السابق محمد المطير الذي ربما يكون مرشحا عن كتلة المسلم والداهوم.

من جانب آخر تواصلت كذلك الدعوات لتغيير جداول الناخبين في الانتخابات لتكون وفق المعلومات الواردة في البطاقة المدنية، اذ أوضح مسلم البراك انه من الصعب ان ندخل الانتخابات بقيود مزورة حيث وصل الرقم خلال ثلاث سنوات الى 30 ألف شخص انتقلوا من منطقة الى أخرى.



من جهته أكد النائب السابق أسامة المناور أن صدور مرسوم ضرورة لاعتماد البطاقة المدنية الى جانب الجنسية في التصويت أمرٌ تتوفر فيه حالة الضرورة، طالما هناك عناوين مزورة ووهمية غيرت تركيبة المناطق وجعلت نتائج الانتخابات لا تعكس حقيقة الدوائر.