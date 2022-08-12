أراضي الدولة الفضاء.. موارد مالية

الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـالنهار، عن توجيهات بإعادة النظر في أراضي الدولة الفضاء غير المستغلة، والدفع بالاستفادة منها نحو التنمية السياحية والمشاريع المدرة للدخل.

واشارت الى ان إدخال تلك الأراضي المقدرة بالمليارات سيسهم في انعاش الحركة الاقتصادية بشكل كبير، كما سيدفع ايرادات الخزينة العامة للارتفاع، حيث ستسند مشاريع كثيرة على تلك الاراضي للقطاع الخاص، ليس هذا فقط، بل سيعمل ذلك على احداث انتعاشة ترفيهية وتجارية ومالية كبيرة.



وبينت المصادر ان تلك الاراضي ظلت لسنوات طويلة بلا استخدام حقيقي، وقد أجريت دراسات عدة لتوظيفها بشكل مثالي، وقد آن أوان تحويل تلك الافكار والدراسات الى حقائق واقعية.

وفي سياق متصل، اضافت المصادر ان عملية انطلقت منذ فترة لجرد الاصول والايرادات ومطابقة السجلات بالواقع ومتابعة أعمق وأشمل للمصروفات الحكومية، مع تقييم جديد للممتلكات العقارية والأصول الأخرى، واعادة هيكلة بعض القطاعات المختصة بهذا الصدد.



وقالت ان اعادة تقييم الممتلكات سيدفع بقيمتها نحو الارتفاع بشكل كبير، ما سيعزز من حضورها ضمن المصدات المالية.

وبينت ان عملية المتابعة المستمرة للموجودات العقارية مثلاً تؤدي الى اتخاذ قرارات مناسبة بشأن تشغيلها وصيانتها، وحتى تأجيرها بأسعار مناسبة للسوق. وتشمل أملاك الدولة العقارية كل الأراضي الفضاء والمباني والمرافق المختلفة.