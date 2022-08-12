العراق: 1754 متهماً بالفساد بينهم 60 وزيراً ومسؤولاً كبيراً أمام القضاء

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بغداد- الوكالات: أعلنت أعلى هيئة عراقية مختصة بمحاربة الفساد تمكنها من استعادة 1.5 مليار دولار واصدارها أوامر قبض بحق 396 مسؤولا بينهم 8 وزراء ومن بدرجتهم و60 من أصحاب الدرجات الخاصَّة....(طالع ص 12).



واكدت هيئة النزاهة العامة، أمس، عن استعادة ومنع هدر تريليوني دينار (1.5 مليار دولار).

وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي في مؤتمر صحافي حول نشاطات الهيئة ضد الفساد خلال الاشهر الستة الماضية وبثها الاعلام الرسمي: إن الهيئة تتطلع الى مجلس النواب بما يملك من الجانب الرقابي والسلطة التنفيذية لجعل العراق بيئة طاردة للفساد.



وبين الساعدي ان القضايا الجزائية في النصف الاول من العام الحالي شملت 280 وزيراً ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم، موضحا ان هؤلاء توزعوا بواقع 39 وزيراً ومن بدرجته و241 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.

وقال المسؤول العراقي: ان الهيئة نظرت خلال النصف الأول من العام الحالي في 34 الف و209 بلاغات وإخبارات وقضايا جزائيَّة، توزَّعت بين 8 الاف و877 بلاغاً و10 آلاف و535 إخباراً و ألف و797 قضيَّـة جزائيَّـة.



وبشأن الجانب التحقيقي، لفت الساعدي الى ان الهيئة تسلمت 8877 بلاغا و10 آلاف و535 اخبارا، ونتج عنها 14 ألف و797 قضية، المتهمون بها 7739 شخصا.

ومن جانبه قال مدير عام التحقيقات بالهيئة كريم الغزي، خلال المؤتمر: إن عدد المُتَّهمين المُحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 1754 مُتَّهماً.



وأضاف أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 731 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 396 أمراً، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجتهم، و53 من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم.