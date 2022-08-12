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G.P.S


بلاد الرافدين منقسمة بشدة بين التيار والإطار... إذا لم يتفقوا فاعتبروا أن العراق... طار!
تائه


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مواقيت الصلاة في الكويت

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