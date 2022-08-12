الجمعة 12 أغسطس 2022 ,15 محرم 1444
رقم العدد:
4326
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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بلاد الرافدين منقسمة بشدة بين التيار والإطار... إذا لم يتفقوا فاعتبروا أن العراق... طار!
تائه
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