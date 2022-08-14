الإنفاق التنموي يقترب من حاجز المليار دينار

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية عن وصول حجم الانفاق التنموي خلال العام المالي 2021/2022 إلى 944 مليوناً مقترباً بذلك من حاجز المليار دينار وبنسبة إنفاق قدرها 56 % من إجمالي المرصود للمشاريع المدرجة في الخطة والبالغة 1.657 مليار دينار.

ووفق البيانات المنشورة فإن إجمالي ما أنجز من مشروعات مدرجة في الخطة صفري، فيما بلغ عدد المشروعات في مرحلة التسليم 13 مشروعاً والمشروعات في مرحلة التحضير 49 مشروعاً و61 مشروعاً في مرحلة التنفيذ، فيما لم تبدأ 5 مشروعات بعد وذلك من إجمالي المشروعات الموجودة على مستوى الخطة والبالغة 128 مشروعاً.

وبالنظر إلى الفترة الممتدة من 2010/2011 وحتى العام المالي 2021/2022، تعاني المشاريع التنموية المدرجة في الخطة الكثير من المعوقات على رأسها المعوقات الإدارية والتضارب فيما بين الجهات فيما بينها ما يعرقل تنفيذ الكثير من المشروعات ويجعل نسب إنجاز الكثير من تلك المشروعات دون المستويات المأمولة فيما يتعلق بمؤشر الإنفاق.

ويعد العام 2021/2022 الأدنى في حجم الإنفاق التنموي على مدى الـ 12 عاماً الماضية، حيث بلغ حجم الإنفاق 56 في المئة من الإجمالي، فيما سجل 2014/2015 الأكثر إنفاقاً بواقع 83 في المئة.

وتستهدف الكويت تنفيذ رؤيتها التنموية من خلال عدد من المشاريع الاستراتيجية المتكاملة التي تحقق وفراً للوظائف وتستهدف توطين التكنولوجيا والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

كما تستهدف العمل على تطوير الأداء الإداري من خلال الدفع بمنظومة تدريب متكاملة ترفع مستوى وقدرات الموظفين لتنفيذ المتطلبات التنموية في مختلف المجالات وتزيد من القيمة المضافة للاقتصاد.

