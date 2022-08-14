3.8 آلاف دينار كلفة الطالب في المدارس الحكومية

مال وأعمال

قال تقرير الشال متخصص إلى أن التخريب طال التعليم العام بما هبط بمستواه بنحو 4.6 سنة وفقاً للبنك الدولي ووفقاً لآخر برامج الحكومات السابقة، ذلك يعني أن خريج الثانوية العامة بمستوى تعليمي دون مستوى خريج الصف الرابع المتوسط.

وفي تقرير رسمي تحت عنوان «من أجل الكويت لنعلم أولادنا النزاهة»، قدر معدل كلفة الطالب في المدارس الحكومية في مراحلها الأربع -الروضة إلى الثانوي- بنحو 3.8 آلاف د.ك سنوياً. لا يفوقه كلفة في تعليم المدارس الخاصة. ووفق التقرير الأسبوعي لشركة الشال فإن معدل كلفة الطالب في المدارس الأمريكية البالغ 3.9 آلاف د.ك، بينما معدل تكلفة الطالب في المدارس ثنائية اللغة نحو 2.9 ألف د.ك، ومعدل المدارس البريطانية 2.6 ألف د.ك، ومعدل المدارس الهندية 500 د.ك، ومعدل المدارس العربية 427 د.ك، وكلها بمخرجات تعليم أفضل من المدارس الحكومية.

ان المشكلة ليست شحة المال، وإنما هدره وسوء توزيعه وعدم ربط كوادر معلميه بالتخصص النادر والبحث وارتقاء المعلم بمواصلة التعليم والتسامح مع الغش فيه، إلى جانب تضخم الجهاز الإداري من أجل التوظيف، ذلك كله حجب القدرة على توفير لوازم التعليم الأخرى من مختبرات وأدوات ودورات. وبينما يشهد التعليم في العالم ثورة في مناهجه، لأن الوظائف التقليدية التي كانت سائدة بمثل هذا النمط من المناهج لم تعد هناك حاجة لمعظمها في المستقبل، ظلت مناهج التعليم الحكومي على ما كانت عليه. ولأن مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، أسهم تخلف مستوى مخرجاته بجعل مهمة الارتقاء بمستوى التعليم العالي مهمة شبه مستحيلة، لذلك يتخلف تصنيف مؤسسات التعليم العالي عن مستويات دول جارة كانت مناهج التعليم العام الكويتي في الماضي تدرس لدى بعضها.

وقال التقرير إن الأمل يحدونا بأن تبدأ الكويت عهداً جديداً يرتقي بمستوى إدارتها العامة إلى ما تستحق وتعود بها إلى مرتبة الريادة كما كانت في تاريخها القريب، وذلك لن يتحقق من دون الالتزام بأولويات أساسية، وبعد مواجهة عنيفة للفساد، وضمان نظافة وعدالة الانتخابات النيابية القادمة، ومخرجاتها أحد جناحي الإدارة.

وبين أن الحاجة هي لإدارة جديدة تعرف مستوى التخريب الذي طال قطاع التعليم العام، وتؤمن بأن الارتقاء بمستوى البلد لن يتحقق من دون الارتقاء بمستوى رأسماله البشري، وذلك لن يتحقق من دون ثورة تعليمية حقيقية تشمل المناهج والقيم، ولا حاجة لاختراع جديد، فالنماذج متوفرة حولنا، ما ينقصنا هما الوعي والإرادة.

