28.8 مليون دينار أرباح «أجيليتي» بالنصف الأول

مال وأعمال

أعلنت أجيليتي، تحقيق صافي أرباح بقيمة 28.8 مليون دينار ما يعادل 11.41 فلس للسهم الواحد. وقد شهدت صافي الأرباح من العمليات المستمرة زيادة بنسبة 71.5% من 16.8 مليون د.ك إلى 28.8 مليون د.ك.

كما شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 21.5% لتقف عند 71 مليون د.ك، فيما نمت الإيرادات بنسبة 22.9% لتصل إلى 270.5 مليون د.ك.

وفي هذا الصدد أوضح، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «تواصل أجيليتي تحقيق نتائج جيدة وسط تحديات السوق والظروف الجيوسياسية.

فقد حققت شركاتنا «الخاضعة للسيطرة» والتي نمتلكها ونديرها نمواً عاماً بعد عام، ونتوقع استمرار هذا النمو والأداء في عملياتنا في عام 2022. نحن نهدف إلى زيادة نمو هذه الشركات، ويعتبر الاستحواذ على شركة مينزيز، الذي استكملناه الأسبوع الماضي مثال جيد على استراتيجية النمو هذه».

وأضاف: «فيما يخص مجموعة استثمارات أجيليتي، لا تزال «DSV» التي تعتبر أكبر استثماراتنا تحت تأثير أداء السوق. ومع ذلك، فإن أجيليتي مستثمر استراتيجي وطويل الأجل، ولديها خبرة عميقة خاصة في مجال سلاسل الإمداد.