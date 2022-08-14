أنواع جديدة من حليب الأطفال في التموين أول سبتمبر

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزارياً بإدراج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التمويني من أول سبتمبر المقبل على أن يكون وزن العلبة 400 جرام.

فيما قامت الوزارة بتنفيذ إغلاق بحق مكتب لتأجير السيارات في منطقة السالمية لمخالفته قراراتها. وتم ضبط المكتب خلال جولة تفتيشية مشتركة لوزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية على مكاتب تأجير السيارات للتأكد من إلتزامها بالقرارات والقوانين حيث تبين قيام المكتب بعدة مخالفات من بينها إجبار المستهلك على أيام محددة للتأجير ما استدعى الإغلاق.

وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف علما بأن الجولات المشتركة لوزارتي التجارة والداخلية مستمرة على مكاتب تأجير السيارات.

كما قامت الوزارة بغلق أحد المحال لقيامه ببيع سلعا مقلدة حيث تم العثور على كمية كبيرة من الحقائب والأحذية والإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية. وقام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.